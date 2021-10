Calcio | Milan | dalla Spagna ' Anche Real e Barça su Kessie'

Advertising

Gazzetta_it : Famiglia, Europa e rigori: il #Milan nelle mani di Tatarusanu, l’uomo tranquillo - Gazzetta_it : Milan, Gazidis rientra, quante sfide lo aspettano: stadio, Pioli, rinnovi, mercato e... - DiMarzio : #Milan | Dalla Roma al Sorrento Calcio, il video dell’allenamento di #Mirante prima di partire per Milano - elsolONE : Serie A, l'incredibile lista dei giocatori in scadenza: 11 deluxe #Juventus #inter #milan #napoli #roma #lazio - vanandrix79 : @jacoposimonetta @milan_corner @ilmauri5 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan

L'ivoriano è in scadenza a giugno MADRID (SPAGNA) - Franck Kessie non ha ancora rinnovato colil contratto in scadenza a giugno e nel frattempo si allunga la fila di chi è interessato a ingaggiare l'ivoriano a parametro zero. Secondo "As", anche Real Madrid e Barcellona - che nell'ultimo ...Sono le prime parole di Antonio Mirante da giocatore del, in un'intervista aTv. "Le mie sensazioni sono positive, soprattutto per il modo in cui è arrivata questa chiamata e questa ...Il centrocampista offensivo del Manchester United Jesse Lingard, con contratto in scadenza nel 2022, sarebbe seguito da Milan e Barcellona ...Luis Alberto mette nel mirino l'Inter del padre calcistico Inzaghi. Ancora nessun gol contro la squadra nerazzurra ...