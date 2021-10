Basket: preseason Nba, i risultati delle partite (Di giovedì 14 ottobre 2021) New York, 14 ott. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della preseason Nba: Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 119-74; Charlotte Hornets-Dallas Mavericks 59-127; Utah Jazz-Milwaukee Bucks 124-120; Orlando Magic-Boston Celtics 103-102; Indiana Pacers-Memphis Grizzlies 109-107; New York Knick-Detroit Pistons 108-100; Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 108-99. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) New York, 14 ott. - (Adnkronos) - IdellaNba: Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 119-74; Charlotte Hornets-Dallas Mavericks 59-127; Utah Jazz-Milwaukee Bucks 124-120; Orlando Magic-Boston Celtics 103-102; Indiana Pacers-Memphis Grizzlies 109-107; New York Knick-Detroit Pistons 108-100; Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 108-99.

Ultime Notizie dalla rete : Basket preseason Basket: preseason Nba, Toronto vince a Washington trascinata da Flynn e Dekker ... permettendo così ai Raptors di chiudere con un parziale di 32 - 19 e condannando Washington a incassare la terza sconfitta in altrettante gare di preseason Nba. Alla sirena finale i canadesi si ...

Basket: Preseason Nba.Durant e Harden non bastano,Nets ko a Philadelphia Prima sconfitta per Brooklyn che cede per 115 - 105 ai Sixers, trascinati da Korkmaz NEW YORK (STATI UNITI) - I Sixers infliggono il primo ko della preseason Nba a Brooklin. Philadelphia si impone 115 - 104 con il turco Furkan Korkmaz a trascinare i suoi con 27 punti. In doppia cifra anche Joe (20), Drummond (16) e Embiid (14), mentre ai Nets non ...

Basket: preseason Nba, i risultati delle partite La Sicilia Basket: preseason Nba, i risultati delle partite New York, 14 ott. - I risultati delle partite della preseason Nba: Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 119-74; Charlotte Hornets-Dallas Mavericks 59-127; Utah J ...

NBA Preseason - Vita facile per i Phoenix Suns contro i Trailblazers I Suns aprono la serata del basket a Phoenix affrontando Portland, per poi lasciare la scena alle Mercury che giocano le Finals WNBA contro Chicago Sky. E' anche la serata del ritorno ...

