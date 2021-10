Ballando con le stelle, Milly Carlucci ci prova con i colleghi Mediaset: da Barbara d’Urso ad Alessia Marcuzzi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milly Carlucci sembra prontissima per questa edizione di Ballando con le stelle, per cui ha scelto concorrenti e ospiti d’eccezione. Il talent ballerino tornerà sabato 16 ottobre su Rai 1 e la conduttrice non teme di infrangere qualche barriera pur di far decollare il programma. Milly Carlucci ha infatti rivelato in conferenza stampa di aver fatto la corte anche ai colleghi Mediaset, tra cui Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi. Milly Carlucci a Ballando con le stelle vuole Barbara d’Urso ad Alessia Marcuzzi Milly ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021)sembra prontissima per questa edizione dicon le, per cui ha scelto concorrenti e ospiti d’eccezione. Il talent ballerino tornerà sabato 16 ottobre su Rai 1 e la conduttrice non teme di infrangere qualche barriera pur di far decollare il programma.ha infatti rivelato in conferenza stampa di aver fatto la corte anche ai, tra cuicon levuolead...

