Armato di arco e frecce fa strage in Norvegia | il bilancio delle vittime e l’identità del presunto killer

Advertising

Agenzia_Ansa : Terrore in Norvegia, un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone, molti i feriti. La strage è avvenu… - rtl1025 : ?? Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre questa sera a Kongsberg,… - SkyTG24 : #Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone. Le prime immagini - Dorian221190 : RT @rtl1025: ?? Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre questa sera a Kongsberg, nel sud-est… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Un uomo ha fatto strage questa sera a Kongsberg: armato di arco e frecce ha iniziato a prendere di mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Armato arco

un danese sulla trentina l'uomo che ieridie frecce ha ucciso cinque persone, ferendone altre due, a Kongsberg , a 70 chilometri a sud di Oslo, in Norvegia , seminando il panico tra la popolazione. La polizia, dopo ore di ...die frecce, fa strage di passanti in Norvegia: "Purtroppo molti morti". Terrore nel sud del PaeseL’uomo arrestato, secondo quanto riportato già dal pomeriggio di ieri, ha iniziato a sferrare il suo attacco armato di arco e frecce. IL suo movente non è chiaro, ma gli inquirenti non ...E' un danese di 37 anni l'autore della strage avvenuta ieri sera a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia. Lo ha riferito la polizia senza tuttavia rivelarne l'identità, scrive la Cnn. (ANSA) ...