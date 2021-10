Al via il “Salone del libro di Torino 2021”: cosa aspettarsi dal primo giorno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 14 al 18 ottobre torna l’appuntamento che tutti i lettori d’Italia aspettavano, soprattutto dopo il blocco della precedente edizione causato dalla pandemia. Torino si anima ancora una volta con il suo prezioso Salone del libro. E si riparte alla grande, con tantissimi appuntamenti che intratterranno il pubblico italiano per quattro giorni di fila. In merito alla nuova edizione, Nicola Lagioia ha spiegato: “Abbiamo dovuto scommettere sul futuro e i fatti hanno superato le nostre aspettative. Quando ci siamo messi al lavoro non sapevamo nemmeno se si sarebbe potuto fare, ma non abbiamo mai lavorato per un Salone dimezzato. Abbiamo lavorato come se tutto questo sarebbe potuto succedere“. Si è pensato a lungo se fare o no il Salone del libro quest’anno, ma il direttore dell’evento ha ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 14 al 18 ottobre torna l’appuntamento che tutti i lettori d’Italia aspettavano, soprattutto dopo il blocco della precedente edizione causato dalla pandemia.si anima ancora una volta con il suo preziosodel. E si riparte alla grande, con tantissimi appuntamenti che intratterranno il pubblico italiano per quattro giorni di fila. In merito alla nuova edizione, Nicola Lagioia ha spiegato: “Abbiamo dovuto scommettere sul futuro e i fatti hanno superato le nostre aspettative. Quando ci siamo messi al lavoro non sapevamo nemmeno se si sarebbe potuto fare, ma non abbiamo mai lavorato per undimezzato. Abbiamo lavorato come se tutto questo sarebbe potuto succedere“. Si è pensato a lungo se fare o no ildelquest’anno, ma il direttore dell’evento ha ...

Advertising

LaStampa : Via al Salone del Libro di Torino, Bianchi: “Segnale di fiducia per l’Italia”. Lagioia: “Edizione storica”… - andreastoolbox : Al via il Salone del Libro di Torino. Mattarella: 'Libro bene inestimabile' - Rai News - RebopuntoG : Via al Salone del Libro di Torino, Mattarella: “Libro motore di crescita”. Bianchi: “Segnale di fiducia per l’Itali… - Ansa_Piemonte : Salone Libro: Lagioia, ritroviamo la nostra comunità. Al via a Torino la 33esima edizione. Code agli ingressi #ANSA - AColombo74 : RT @RVeronicaOne: Al via la 33esima edizione del Salone del Libro di Torino, la prima in presenza dopo la pandemia. @NicolaLagioia: 'Emozio… -