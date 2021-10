Agropoli | completata la rotatoria | l’annuncio del sindaco

Leggi su anteprima24

– Sono stati completati, nel comune di, i lavori per la realizzazione dellatra via Pio X e la via del Mare. Il completamento del cantiere è stato annunciato dalAdamo Coppola che ha ricordato l'impegno della sua amministrazione a completare "un intervento che volevamo realizzare da tempo, per gestire in maniera ottimale il traffico all'ingresso nord della nostra città e soprattutto azzerare gli incidenti che si registravano in zona. Oggi abbiamo un incrocio più sicuro e bello, con verde, marciapiedi e area di sosta per gli autobus". I lavori avevano subito dei ritardi a causa della pausa estiva e di alcuni imprevisti all'impianto di irrigazione delle aiuole.