“A Castellino due calci nel sedere…”. Feltri a valanga sulla Lamorgese. E zittisce Mieli (video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) “La signora Lamorgese è inadeguata al ruolo che le hanno dato e non è da ieri. Doveva prendere Castellitto o Castellino, dargli due calci nel sedere, sbatterlo in cella e non sarebbe successo niente”. Così Vittorio Feltri, a L’Aria che Tira in onda su La7, incalza la responsabile del Viminale dopo gli assalti alla Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova. Col suo linguaggio colorito e diretto stigmatizza in tv l’imbarazzante intervento della ministra dell’Interno alla Camera. Il non essere inervenuta per evitare il peggio è il frutto di un’autodifesa che non sta in piedi. Il peggio rispetto a quanto accaduto sabato? Feltri, legnate alla Lamorgese: “Castellino?…” Per cui Feltri critica ancora l’operato della Lamorgese dalla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “La signoraè inadeguata al ruolo che le hanno dato e non è da ieri. Doveva prendere Castellitto o, dargli duenel sedere, sbatterlo in cella e non sarebbe successo niente”. Così Vittorio, a L’Aria che Tira in onda su La7, incalza la responsabile del Viminale dopo gli assalti alla Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova. Col suo linguaggio colorito e diretto stigmatizza in tv l’imbarazzante intervento della ministra dell’Interno alla Camera. Il non essere inervenuta per evitare il peggio è il frutto di un’autodifesa che non sta in piedi. Il peggio rispetto a quanto accaduto sabato?, legnate alla: “?…” Per cuicritica ancora l’operato delladalla ...

Advertising

ilfoglio_it : Il 'caso Castellino' davvero curioso. Come risulta nelle relazioni arrivate al Viminale, il leader di #ForzaNuova,… - ciropellegrino : Nel corso della notte tra sabato e domenica la Polizia ha arrestato 12 persone coinvolte negli scontri di ieri a… - pietroraffa : ?? La Polizia ha arrestato 12 persone coinvolte negli scontri di ieri a Roma, fra le quali i due leader di Forza Nuo… - SecolodItalia1 : “A Castellino due calci nel sedere…”. Feltri a valanga sulla Lamorgese. E zittisce Mieli (video)… - Giornaleditalia : I due leader di #ForzaNuova sono stati interrogati dal gip: 'In piazza non come militanti' ?? #14ottobre -