Vicenza e Reggina fanno 13: tutti i numeri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il prossimo sarà il 13° incontro tra Vicenza e Reggina in Serie B: il bilancio sorride ai calabresi che vantano sei successi a fronte dei tre per i veneti – completano il quadro tre pareggi, arrivati tutti nelle ultime tre sfide giocate in Veneto.Il Vicenza ha segnato tre reti nell'unico successo casalingo contro la Reggina: 3-1 nel febbraio 2010. Nei restanti cinque incontri in Veneto i padroni di casa hanno realizzato appena due gol, rimanendo a secco in tre occasioni. Il Vicenza ha perso tutte e tre le gare disputate tra le mura amiche in questo inizio di Serie B e non fa registrare una striscia di almeno quattro sconfitte di fila in casa nella serie cadetta dal marzo 2013 (cinque in quell'occasione). La Reggina non ha trovato la via del gol in entrambe le ultime ...

