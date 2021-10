Salvatore Esposito «giurato giudizioso» di Cannes Series

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un’altra prima volta per Salvatore Esposito. Dopo il primo libro (Lo Sciamano, ora in libreria per Sperling & Kupfer), l’attore star di Gomorra e della serie americana Fargo debutta nei panni di giurato, panni «impegnativi», dice. È l’unico italiano in giuria a Cannes Series, che si chiude oggi 13 ottobre.

Advertising

chaserriporn : Salvatore Esposito in Taxi 5… - 4gog0 : In u21 c'è un giocatore a centrocampo molto interessante Salvatore Esposito, ovviamente Napoletano di Castellammare… - sscalcionapoli1 : Salvatore Esposito: “Napoli, esci dall’Europa League e punta allo scudetto!” - lucy_esposito : RT @PasqualeTotaro: Ma noi, qui, [...] cerchiamo un segno che superi la vita. Salvatore Quasimodo #DonneInArte #VentagliDiParole Vincent… - TommiTo75 : Domanda su @Quora: Salvatore Esposito finita la serie Gomorra, avrà un futuro nel cinema? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Esposito

Vanity Fair.it

AUTORI E LOCATION leggi anchedice addio a Genny Savastano e Gomorra. Il video Gomorra - Stagione finale sarà divisa in 10 episodi scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e ...Un infortunio muscolare ha fermato Ricci: a centrocampo c'è Rovella dal 1', con Tonali econfermatissimi a completare la mediana. Non cambia il tridente: al centro c'è ancora Lucca,...grosseto. Dopo due giornate di campionato brillano gli attacchi del Sant’Andrea in Promozione e del Massa Valpiana nel girone G di Prima categoria. Coli e Khouribech hanno contribuito in maniera deter ...Il giorno 3 gennaio dell’anno 1920, nasceva a Brusciano Esposito Emanuele Salvatore, come dichiarato dal padre Esposito Guglielmo, 30 anni, insegnante, sposato con Russo Maria. Dichiarazione resa pres ...