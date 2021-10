Romero: “Abbiamo tutto per restare in Serie A. Voglio dimostrare di essere ancora quello di Genova e Manchester” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sergio Romero, nuovo portiere del Venezia, è intervenuto nella consueta stampa di presentazione. Di seguito le dichiarazioni. Sulla scelta di approdare al Venezia “Il Venezia da due o tre settimane mi seguiva, mi hanno aspettato abbastanza fino alla mia decisione finale. Al di là di tutto la squadra mi è piaciuto molto, sono giovani, mi sento anche io giovane, c’è un grande club alle spalle, una grande società, penso che con questa squadra qua c’è tutto per rimanere in Serie A. Mi mancava l’Italia. Dopo sei anni in Inghilterra io e mia moglie volevamo tornare in Italia, per quello Abbiamo preso tempo prima di accettare una proposta, in Italia le abitudini sono più simili alle nostre. Le differenze con il Manchester United? Qua siamo una famiglia, è quella la prima cosa ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sergio, nuovo portiere del Venezia, è intervenuto nella consueta stampa di presentazione. Di seguito le dichiarazioni. Sulla scelta di approdare al Venezia “Il Venezia da due o tre settimane mi seguiva, mi hanno aspettato abbastanza fino alla mia decisione finale. Al di là dila squadra mi è piaciuto molto, sono giovani, mi sento anche io giovane, c’è un grande club alle spalle, una grande società, penso che con questa squadra qua c’èper rimanere inA. Mi mancava l’Italia. Dopo sei anni in Inghilterra io e mia moglie volevamo tornare in Italia, perpreso tempo prima di accettare una proposta, in Italia le abitudini sono più simili alle nostre. Le differenze con ilUnited? Qua siamo una famiglia, è quella la prima cosa ...

Advertising

IpaNessuno : @AquilottoEddy Credo che davanti le opzioni le abbiamo già...se dovesse accadere , spazio ai giovani (Romero e Mor… - FrancoGordon97 : @Stefano_Steve85 @jack29cf @Robin10thebot @NicoSchira Quindi tu pensi che la Juve non fa mercato a giugno? Abbiamo… - ciapalchelghe : Demiral, Romero, Benatia, Caldara e Dragusin hanno tempo per essere nominati per il pallone d'oro. A oggi quei due… - Tr0v3s : @_talebanikov ATA MIL 18/19: non trattiene il tiro di Freuler che finisce dentro ATA MIL 19/20: uscita da brividi s… -