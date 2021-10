Pnrr, Leodori: “Nel Lazio 17 miliardi, 41 progetti, 3 linee strategiche per migliorare la vita dei cittadini” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il Lazio, muovendo dalla consapevolezza che il vecchio modello di sviluppo non è più sostenibile in termini economici, ambientali e sociali, ha messo in campo una strategia che lega i progetti di #NextGenerationLazio da un lato agli investimenti per le infrastrutture e il riposizionamento competitivo del sistema-Lazio già avviati nel periodo 2014-2020, e dall’altro alle iniziative che andranno a comporre la programmazione unitaria 2021-2027 dei Fondi SIE. Unitarietà e integrazione tra fondi (europei, nazionali e regionali) dunque per un insieme di oltre 17 miliardi di euro, 41 progetti concreti in 3 linee strategiche: Modernizzazione del Paese; Transizione ecologica, Inclusione sociale e territoriale; Parità di genere.” Così il vicepresidente della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il, muovendo dalla consapevolezza che il vecchio modello di sviluppo non è più sostenibile in termini economici, ambientali e sociali, ha messo in campo una strategia che lega idi #NextGenerationda un lato agli investimenti per le infrastrutture e il riposizionamento competitivo del sistema-già avviati nel periodo 2014-2020, e dall’altro alle iniziative che andranno a comporre la programmazione unitaria 2021-2027 dei Fondi SIE. Unitarietà e integrazione tra fondi (europei, nazionali e regionali) dunque per un insieme di oltre 17di euro, 41concreti in 3: Modernizzazione del Paese; Transizione ecologica, Inclusione sociale e territoriale; Parità di genere.” Così il vicepresidente della ...

