Piquadro | crescita a doppia cifra fatturato primo semestre

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ildell’esercizio fiscale 2021/22 chiuso al 30 settembre 2021 disi è chiuso con unconsolidato pari a 63,7 milioni di euro, in aumento del 31,3% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 48,5 milioni di Euro. Con riferimento al marchio, i ricavi registrati nei primi sei mesi dell’esercizio 2021/2022, chiusi il 30 settembre 2021, risultano pari a 28,2 milioni di Euro in aumento del 26,2% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 settembre 2020. Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 settembre 2020; il canale wholesale ha registrato unincremento del 19,8%, il canale DOS unadel 44,5% ed il canale e-commerce un incremento del 9,4%. Con ...