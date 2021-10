Paura per Federico Salvatore, il cantante è ricoverato in ospedale per un’emorragia cerebrale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli il cantautore napoletano Federico Salvatore, 62 anni, noto al pubblico per la canzone di successo “Azz…vacanze”. Salvatore ha avuto una emorragia cerebrale. Stando alle prime informazioni, l’artista partenopeo sarebbe stato colto da un malore nei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’all’del Mare di Napoli il cantautore napoletano, 62 anni, noto al pubblico per la canzone di successo “Azz…vacanze”.ha avuto una emorragia. Stando alle prime informazioni, l’artista partenopeo sarebbe stato colto da un malore nei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Giorgiolaporta : Con un decreto avete reso illegali 4 milioni di lavoratori su 23 e adesso che qualcuno a #Trieste si incazza sul se… - borghi_claudio : Io che cerco di far paura ai tassinari spiegandogli le gesta dell'incompetente ?? (ma non si fa fatica a convincerli… - NicolaPorro : Per #Crisanti i tamponi non fotografano la situazione reale del virus. Leggete perché, secondo lui, dobbiamo ancora… - isladecoco7 : RT @blek57: Ora anche i pasdaran del lasciapassare considerano l’ipotesi di rendere gratuiti i tamponi, per evitare sconquassi venerdì pros… - tinotesteben : @Stef1137886167 @bassarelli Per favore io non ho giudicato la tua scelta, tu non mi dire che mi hanno iniettato il… -