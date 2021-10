“Papà, i soldi devi spenderli solo per i migranti…”. Perfino il figlio accusava Lucano per le spese pazze (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Chissà se ieri Roberto Saviano ha dato una sbirciatina alla Verità, in particolare all’articolo di Fabio Amendolara sul caso di Mimmo Lucano. In caso negativo, può trovarlo su Dagospia. Sul sito è ancora meglio perché potrà riconoscersi mentre sorride insieme all’ex-sindaco di Riace, all’epoca certamente tra i suoi eroi più celebrati. Forse lo è ancora, almeno a giudicare dal tweet lanciato subito dopo la sua condanna: «Ha solo salvato vite, sarà assolto». Può darsi. Nel frattempo, ci sono i 13 anni e due mesi di carcere scaricati sul suo groppone dal tribunale di primo grado. Una sentenza durissima che ha demolito il modello Riace grazie al quale Lucano era (è) diventato un’icona della sinistra buonista e salottiera, quella alla Fabio Fazio per intenderci. Lucano è stato condannato a 13 anni e 2 mesi Una condanna ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Chissà se ieri Roberto Saviano ha dato una sbirciatina alla Verità, in particolare all’articolo di Fabio Amendolara sul caso di Mimmo. In caso negativo, può trovarlo su Dagospia. Sul sito è ancora meglio perché potrà riconoscersi mentre sorride insieme all’ex-sindaco di Riace, all’epoca certamente tra i suoi eroi più celebrati. Forse lo è ancora, almeno a giudicare dal tweet lanciato subito dopo la sua condanna: «Hasalvato vite, sarà assolto». Può darsi. Nel frattempo, ci sono i 13 anni e due mesi di carcere scaricati sul suo groppone dal tribunale di primo grado. Una sentenza durissima che ha demolito il modello Riace grazie al qualeera (è) diventato un’icona della sinistra buonista e salottiera, quella alla Fabio Fazio per intenderci.è stato condannato a 13 anni e 2 mesi Una condanna ...

SecolodItalia1 : “Papà, i soldi devi spenderli solo per i migranti…”. Perfino il figlio accusava Lucano per le spese pazze… - __valfoy : questi fottuti incel di merda che dai soldi parati di papà si fanno pubblicare sulla s4l4n1, mentre io sto qua che… - Funny11262793 : @CarloCalenda @Azione_it Perchè lo studente non vaccinato non va all’Università e se ne sta a casa con papà e mammà… - gjscco : RT @bravalfio: @fattoquotidiano Calenda, se ha detto questo, è veramente un insulto alla decenza, alla razza umana. Non a caso viene dal PD… - GIULS16374695 : papà perché mi hai abbandonato almeno dona un po’ di soldi a me e mamma che siamo povere .. -

Ultime Notizie dalla rete : Papà soldi Bari - INNOVAZIONE: COLDIRETTI PUGLIA, ECCO VINCITORI DI OSCAR GREEN PUGLIA ... anche attraverso l'installazione di una self farm nel parco, cioè una cassetta che chiunque può aprire, prendere le uova che ci sono all'interno e lasciare i soldi corrispondenti, tutto in totale ...

Roma, lo Squid Game delle Nazionali colpisce ancora In palio non ci sono soldi, ma la sopravvivenza per la corsa verso la Champions. Gli allenatori della Roma possono solo attendere nervosi come un papà in sala parto lo sbarco dei loro giocatori dopo ...

Papa: il valore di una persona non dipende da soldi in banca Agenzia ANSA ... anche attraverso l'installazione di una self farm nel parco, cioè una cassetta che chiunque può aprire, prendere le uova che ci sono all'interno e lasciare icorrispondenti, tutto in totale ...In palio non ci sono, ma la sopravvivenza per la corsa verso la Champions. Gli allenatori della Roma possono solo attendere nervosi come unin sala parto lo sbarco dei loro giocatori dopo ...