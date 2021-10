Napoli in ansia, Federico Salvatore ricoverato. La moglie chiede riserbo: “E’ in ottime mani” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. È in ottime mani”. E’ la moglie di Federico Salvatore, Flavia D’Alessio, a confermare la notizia del malore, circolata sulla rete e rilanciata dai social, del quale è stato vittima il cantautore e cabarettista napoletano. ”Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive – dice Flavia D’Alessio – Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici”. Federico Salvatore, 62 anni, è ora ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. È in”. E’ ladi, Flavia D’Alessio, a confermare la notizia del malore, circolata sulla rete e rilanciata dai social, del quale è stato vittima il cantautore e cabarettista napoletano. ”Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive – dice Flavia D’Alessio – Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici”., 62 anni, è ora ...

