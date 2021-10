Milan | nel pomeriggio Maignan si opera al polso

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mikesi opererà in artroscopia alsinistro oggi. Il portiere delè arrivato alla Clinica la Madonnina alle 9 di mattina e solo nel tardosi sottoporrà all'...

Mike Maignan si opererà in artroscopia al polso sinistro oggi pomeriggio. Il portiere delè arrivato alla Clinica la Madonnina alle 9 di mattina e solotardo pomeriggio si sottoporrà all'intervento eseguito dal professor Loris Pegoli. Maignan è stato costretto a dare forfait per ...Il, già in estate aveva provato a portare Insigne a San Siro ma senza riusciresuo intento. Maldini e Massara ci proveranno nuovamente nella prossima finestra di mercato estiva. All'estero ...La Lazio del Presidente Claudio Lotito ha capito che prima o poi il suo migliore centrocampista, Sergej Milinkovic-Savic, potrebbe ...Ancora da quantificare i tempi di recupero, con il portiere della nazionale francese grande protagonista nelle scorse settimane nel match contro la Juventus all’Allianz Stadium I tempi di recupero del ...