Milan | Maignan operato al polso Stop di 10 settimane

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’intervento alsinistro di Mikeè perfettamente riuscito. Il club rossonero comunica in una nota che nella giornata odierna il portiere “si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento delsinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare”.

L'infortunio di Mikecostringe ila mettersi alla ricerca di un nuovo portiere e intervenire immediatamente sul mercato per regalare a Pioli un'alternativa a Tatarusanu , l'unico rimasto a disposizione alla ...MILANO. Intervento per Mikeperfettamente riuscito. Il portiere si è sottoposto ad un esame artroscopico - spiega ilin una nota - che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata ...Prima la notizia della positività al Covid-19 di Theo Hernandez, ora gli aggiornamenti sull’intervento al posto sinistro a cui si è sottoposto Mike Maignan: due mesi di stop per il portiere francese, ...Di seguito, il comunicato ufficiale del club sul buon esito dell'operazione di Mike Maignan Una pessima notizia per il Milan che sta per affrontare una serie di partite decisive nelle prossime settima ...