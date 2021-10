Milan | iniziate le visite mediche per Mirante

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pochi minuti prima delle 9.00, Antoniosi è presentato alla clinica Columbus dio per iniziare le, il primo step che che lo porterà a diventare in giornata un nuovo portiere del. Il giocatore, classe 1983, è stato scelto dal clubese per tamponare al grave infortunio al polso che ha subito Mike Maignan, oltre a quello di Plizzari, anche lui operato qualche settimana fa. Ilal momento avrebbe avuto a disposizione solo Tatarusanu e quindi si è dovuto ricorrere allo svincolato. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @LucaManinetti: ??Iniziate le visite mediche di #Mirante presso la clinica Columbus, pronto a diventare un nuovo giocatore del #Milan - infoitsport : Milan, iniziate le visite mediche di Mirante: cifre e dettagli - Gianluc21212259 : RT @cmdotcom: #Milan, iniziate le visite mediche di #Mirante: cifre e dettagli - chievodimilano : Pif offre 1 miliardo per l’Inter. Iniziate le visite mediche del Milan twitter - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan, iniziate le visite mediche di #Mirante: cifre e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Milan iniziate

Calciomercato.com

Ilè dovuto correre si ripari dopo l'infortunio che terra fuori per 1/2 mesi Mike Maignan.... con la vittoria nel derby con la Roma, ma anche sconfitte brucianti come quelle controe ...debbano stare con Sarri e bloccando le trattative per i rinnovi di contratto che erano state...Come raccolto da TMW l'estremo difensore è arrivato pochi minuti fa alla clinica Columbus per sostenere le visite mediche con il club rossonero tmw Milan, ecco Mirante: il portiere alla clinica Columb ...L'attaccante rivelazione della Serie B italiana è realmente nel mirino del Milan. Arrivano conferme sull'opzione futura.