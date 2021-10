Michelle Hunziker è tornata a casa da Tomaso dopo un mese (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nelle ultime settimane abbiamo visto più foto di Michelle Hunziker sempre a Roma senza Tomaso Trussardi, lui era a Bergamo come sempre. Qualche sospetto iniziava a saltare fuori, soprattutto quando pochi giorni fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio. Era la prima volta ma c’è sempre una spiegazione. La Hunziker è finalmente tornata a casa, è tornata a Bergamo e Chi ha un po’ indagato dopo questo mese di distacco. La coppia è in crisi? No, quella di Michelle Hunziker era un’assenza giustificata, lei era a Roma per impegni di lavoro, si era trasferita nella Capitale per le prove e le registrazioni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nelle ultime settimane abbiamo visto più foto disempre a Roma senzaTrussardi, lui era a Bergamo come sempre. Qualche sospetto iniziava a saltare fuori, soprattutto quando pochi giorni faTrussardi non hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio. Era la prima volta ma c’è sempre una spiegazione. Laè finalmente, èa Bergamo e Chi ha un po’ indagatoquestodi distacco. La coppia è in crisi? No, quella diera un’assenza giustificata, lei era a Roma per impegni di lavoro, si era trasferita nella Capitale per le prove e le registrazioni ...

