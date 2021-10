Ma quale lobby nera! Parla Fini: «Alle elezioni del ’96 l’estrema destra fece vincere Prodi» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A chi avesse ancora voglia di fantasticare su lobby nere o su presunte “internazionali” di identica cromatura consigliamo la lettura della Stampa oggi in edicola. A pagina 5 vi campeggia un retroscena di Fabio Martini dedicato a Gianfranco Fini. È interessante non solo perché apre una piccola ma significativa breccia nell’impenetrabile riserbo che da almeno un lustro circonda l’ex-fondatore di An, ma soprattutto perché fa riaffiorare una verità capace di far giustizia delle strumentali polemiche circa i legami tra Fratelli d’Italia ed estremismo di destra. Per afferrarla dobbiamo fare un capitombolo all’indietro di un quarto di secolo (niente rispetto a chi pretende di rianimare il fascismo a 75 anni dalla sua scomparsa) e tornare Alle elezioni del 1996. Così Gianfranco Fini in un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A chi avesse ancora voglia di fantasticare sunere o su presunte “internazionali” di identica cromatura consigliamo la lettura della Stampa oggi in edicola. A pagina 5 vi campeggia un retroscena di Fabio Martini dedicato a Gianfranco. È interessante non solo perché apre una piccola ma significativa breccia nell’impenetrabile riserbo che da almeno un lustro circonda l’ex-fondatore di An, ma soprattutto perché fa riaffiorare una verità capace di far giustizia delle strumentali polemiche circa i legami tra Fratelli d’Italia ed estremismo di. Per afferrarla dobbiamo fare un capitombolo all’indietro di un quarto di secolo (niente rispetto a chi pretende di rianimare il fascismo a 75 anni dalla sua scomparsa) e tornaredel 1996. Così Gianfrancoin un ...

