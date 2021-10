Le lezioni di Michetti su Hitler e la Wehrmacht | «Se c’è caos | serve un uomo forte che rimetta in ordine il Paese»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nell’ultimo intervento radiofonico – su Radio Radio – di Enrico, avvocato, 55 anni, scelto da Giorgia Meloni per la conquista del Campidoglio alle ecomunali, c’è davvero di tutto. Interventi su Hilter, grande conoscenza degli affari della Germania nazista. Sulla radio, che da mesi fa propaganda contro il Green pass,– come riporta stamattina il quotidiano la Repubblica – ne dice di tutti i colori: «ascende al potere attraverso una legge democratica.non viola, non è che prende d’assalto le istituzioni, arriva al potere perché il presidente gli conferisce l’incarico di cancelliere, ritenendolo l’giusto per risolvere i problemi strazianti della Germania». E ancora: «Voi sapete cosa dicevasulle armi… diceva che sono ...

Michetti - Una Roma che esca dal degrado, una Roma con una grande immagine internazionale, che torni ad essere attrattiva, che crei lavoro, che riesca ad essere una città sicura, una città pulita, una ...Un'infilata di interventi su Hitler e il suo esercito in cui l'avvocato scelto da Giorgia Meloni per cercare di prendere il Campidoglio, solito citare i fasti dell'antica Roma, mostra di avere un expe ...