Lasciamo da parte comunisti e fascisti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ma si va parliamo del fascismo, delle Foibe, dei no Tav, dei black block, del comunismo, dell’assalto squadrista alle sedi dei sindacati, delle manifestazioni antifasciste. Ma che palle! Come i cani di Pavlov, al semplice suono di certe sirene politici e giornalisti cominciano a sbavare, chi da unachi dall’altra cominciano il balletto delle recriminazioni: linea intransigente; scossa al Viminale e avanti green pass; il green pass non c’entra è un attacco a sindacati e democrazia; il patto scellerato; l’ultimo sfregio; atto squadrista; il primario sotto choc; la Lamorgese inadeguata; il salto di qualità; i politici ambigui. E non poteva mancare il super classico: “non ci faremo intimidire”. Poi vai a guardare, chi non si fa intimidire è Luigi Di Maio, gli ambigui li vede Orlando, l’attacco al sindacato, ed è comprensibile, lo vede Maurizio Landini che però non ...