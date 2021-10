Il nonno dimentica che il nipotino è allergico alle noci e le mette nella tortA: 12enne muore per choc anafilattico (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il nonno dimentica che il nipotino è allergico alle noci e per errore le mette nella glassa di un dolce. Cason Hallwood, di Winsford, Cheshire, è morto a soli 12 anni a causa di una grave r eazione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilche ile per errore leglassa di un dolce. Cason Hallwood, di Winsford, Cheshire, è morto a soli 12 anni a causa di una grave r eazione ...

Advertising

VincenzaSMF : RT @Armada69895228: EH..CHI SE LO DIMENTICA MAI' NIPOTE CARO SE NONNO TI DA UN DITO POI TU PRETENDI TUTTO NONNO E SE NON PUOI AVERLO ONESTA… - Emanuelamodene1 : RT @Armada69895228: EH..CHI SE LO DIMENTICA MAI' NIPOTE CARO SE NONNO TI DA UN DITO POI TU PRETENDI TUTTO NONNO E SE NON PUOI AVERLO ONESTA… - Armada69895228 : EH..CHI SE LO DIMENTICA MAI' NIPOTE CARO SE NONNO TI DA UN DITO POI TU PRETENDI TUTTO NONNO E SE NON PUOI AVERLO ON… - carpedeim0123 : @Anna75668831 mi fa ricordare mio nonno che dimentica i nostri nomi e ci chiede sempre come ti chiami ? - glooit : Il nonno si dimentica della sua allergia alle noci e gliele fa mangiare al pranzo di Natale: 12enne muore leggi su… -