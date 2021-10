Il Fvg dopo il voto diviso tra Giunte pronte e toto - nomi | giochi ancora da chiudere in alcuni Comuni importanti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Visited 2 times, 2 visits today) Ultime notizie: Comprare casa costa più caro in Fvg, il prezzo al metro quadro Assalto "no pass" alla Cgil, i presìdi di solidarietà nelle sedi Fvg del sindacato ...

Advertising

maxbasello : @gauss_b @92Fisico @StefanoSamma7 @petunianelsole Senza il gp, prima solo ai ristoranti e poi sul posto di lavoro,… - AlexTheModLife : @lallosmith @___xscd E si che il loro presidente aveva riportato Trieste sulle rotte internazionali, dopo anni di c… - assostampafvg : RT @carlomuscatello: ?@BeppeGiulietti? alla #Rai #fvg #trieste, dopo le aggressioni a #giornalisti nel corteo “no green pass” #giornali @fn… - carlomuscatello : ?@BeppeGiulietti? alla #Rai #fvg #trieste, dopo le aggressioni a #giornalisti nel corteo “no green pass” #giornali… - iw3rjlcanguro68 : @Adnkronos Vaccinato o non prima o poi devi morire?????? INVECE QUESTI GRAZIE ALLA MONODOSE JOHNSON E JOHNSON E L'ALTR… -

Ultime Notizie dalla rete : Fvg dopo

Friuli Oggi

Le giunte nei Comuni delil voto del 3 e 4 ottobre. Per qualche territorio ci è voluto di più. In altri, le scelte sono state 'fulminee' o quasi , segno che i dialoghi degli scorsi mesi avevano già fissato più di una ...Il caso è esplosola circolare del Viminale che raccomandava alle imprese "di mettere a ... Lo ha detto il presidente della Regionee della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, ...Riccardi ha quindi spiegato che 'i fondi, di origine statale, verranno messi a disposizione degli enti del servizio sanitario regionale in misura proporzionale al numero di dipendenti degli stessi e v ...I decessi complessivamente ammontano a 3.830, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.025 a Udine, 680 a Pordenone e 294 a Gorizia. Sono inoltre 4.483 i test rapidi antigenici real ...