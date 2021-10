Il Cloud verde. Per una tecnologia più pulita ed economica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il recente aumento delle bollette ha riportato all’attenzione pubblica il tema del risparmio energetico ed economico, nella cornice di una nuova economia carbon neutral. Nonostante allo scoppio della bolla, la polemica si fosse concentrata sull’impatto delle misure di mitigazioni climatica in bolletta, come il calcolo del Commissario Timmermans delle componenti che incidono sui rincari ha invece rivelato, non è la transizione ambientale a far lievitare i costi. Sono proprio i ritardi a passare ad una nuova economia il motivo dei rincari, infatti, con le famiglie che si basano ancora su energie inquinanti e sempre più costose. Anche sul fronte del binomio sostenibilità e risparmi, la chiave di volta può dunque essere il digitale. La digitalizzazione dei sistemi energetici sta infatti trasformando l’efficienza energetica e giocherà sempre più un ruolo fondamentale nella transizione verso ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il recente aumento delle bollette ha riportato all’attenzione pubblica il tema del risparmio energetico ed economico, nella cornice di una nuova economia carbon neutral. Nonostante allo scoppio della bolla, la polemica si fosse concentrata sull’impatto delle misure di mitigazioni climatica in bolletta, come il calcolo del Commissario Timmermans delle componenti che incidono sui rincari ha invece rivelato, non è la transizione ambientale a far lievitare i costi. Sono proprio i ritardi a passare ad una nuova economia il motivo dei rincari, infatti, con le famiglie che si basano ancora su energie inquinanti e sempre più costose. Anche sul fronte del binomio sostenibilità e risparmi, la chiave di volta può dunque essere il digitale. La digitalizzazione dei sistemi energetici sta infatti trasformando l’efficienza energetica e giocherà sempre più un ruolo fondamentale nella transizione verso ...

