Il ‘Capitano Kirk’ ce l’ha fatta, andata e ritorno col razzo di Bezos (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’attore William Shatner, che nel ruolo del capitano Kirk ha passato circa quarant’anni a comandare la USS Enterprise, ce l’ha fatta a passare dalla finzione alla realtà. A bordo del razzo New Shepard della Blue Origin di Jeff Bezos, Shatner, insieme ad altri tre compagni di equipaggio civili, ha completato un volo di 11 minuti. Rispetto ai confini della galassia che era solito esplorare in ‘Star Trek’, l’attore si è dovuto accontentare di un viaggio meno epico, superando di poco il confine dello Spazio, spingendosi ad una quota di 100 chilometri. Ma all’età di 90 anni Shatner ha comunque stabilito il record di astronauta più anziano nella storia dei viaggi spaziali. Il lancio del New Shepard era previsto per le 15.30 (ora italiana) dalla rampa di Van Horn, in Texas, ma ha dovuto subire un lieve ritardo. Il volo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’attore William Shatner, che nel ruolo del capitano Kirk ha passato circa quarant’anni a comandare la USS Enterprise, cea passare dalla finzione alla realtà. A bordo delNew Shepard della Blue Origin di Jeff, Shatner, insieme ad altri tre compagni di equipaggio civili, ha completato un volo di 11 minuti. Rispetto ai confini della galassia che era solito esplorare in ‘Star Trek’, l’attore si è dovuto accontentare di un viaggio meno epico, superando di poco il confine dello Spazio, spingendosi ad una quota di 100 chilometri. Ma all’età di 90 anni Shatner ha comunque stabilito il record di astronauta più anziano nella storia dei viaggi spaziali. Il lancio del New Shepard era previsto per le 15.30 (ora italiana) dalla rampa di Van Horn, in Texas, ma ha dovuto subire un lieve ritardo. Il volo di ...

Advertising

disinformatico : Il Capitano Kirk (William Shatner) va nello spazio. Stavolta per davvero - Agenzia_Italia : È Il giorno del capitano Kirk nello Spazio, il decollo alle 16 - RaiNews : 'Non ci posso credere, che regalo!' ha commentato William Shatner al termine del volo #BlueOrigin #WilliamShatner… - giordi63 : RT @paoloigna1: Dal lancio al rientro sulla Terra: il volo nello Spazio del 90enne Shatner, il capitano Kirk di Sta… - MazzaliVanna : RT @adblues: @Dio Mai astronave fu più adeguata per Capitano Kirk, che sì è scopato mezza galassia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Capitano Kirk’ Il «capitano Kirk» andrà davvero nello spazio: la preparazione dell’attore William Shatner prima del volo Corriere TV