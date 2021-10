I dipendenti pubblici potranno iscriversi a corsi di laurea e master a condizioni agevolate. Si parte con la Sapienza di Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e la Rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, hanno firmato oggi a Palazzo Vidoni un Protocollo d’intesa per definire un piano strategico unico formativo finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale pubblico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e la Rettrice dellaUniversità di, Antonella Polimeni, hanno firmato oggi a Palazzo Vidoni un Protocollo d’intesa per definire un piano strategico unico formativo finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale pubblico. L'articolo .

