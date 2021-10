Giulia De Lellis offende l’Abruzzo? Lei è furiosa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nelle ultime ore è circolata una fake news che ha visto protagonista Giulia De Lellis. L’influencer, infatti, si è vista attribuire delle frasi offensive che avrebbe pronunciato nei confronti della regione Abruzzo: trovata la fonte che ha lanciato questa notizia, l’influencer non ha saputo trattenere la sua indignazione. Giulia De Lellis nelle ultime ore ha dovuto affrontare una fake news che è circolata sui social e non solo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nelle ultime ore è circolata una fake news che ha visto protagonistaDe. L’influencer, infatti, si è vista attribuire delle frasi offensive che avrebbe pronunciato nei confronti della regione Abruzzo: trovata la fonte che ha lanciato questa notizia, l’influencer non ha saputo trattenere la sua indignazione.Denelle ultime ore ha dovuto affrontare una fake news che è circolata sui social e non solo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Giusepp26551025 : @FatimaL76030248 @ZFd84 si 4 anni fa, con Giulia de Lellis, Luca Onstini,Malgioglio ,Chechu e ignazio - gafrake : @implacata Ho provato a dire a mia sorella che Giulia de lellis è solo un ignorante e che ha un popolo di fan mongo… - n_fausta : Non Giulia De Lellis che una giusta nemmeno a pagarla, per difendersi dai leoni da tastiera li definisce depressi c… - zazoomblog : Giulia De Lellis furiosa per una fake news su di lei: “la fonte è stata rintracciata e querelata” - #Giulia… - stefvre : oggi mi sento come Giulia de Lellis quando scriveva il suo libro ?? -