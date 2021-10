Giovani salernitani ripuliscono dalle cicche piazza San Francesco

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Monica De Santis Anche ieri sera, come quasi tutti i lunedì primaverili ed estivi, e a volte anche quelli autunnali, quando non fa troppo freddo, icomponenti del gruppo “Voglio un mondo pulito” fondato dal 30enne salernitano Ciccio Ronca, due anni fa, si sono ritrovati in una delle piazze della città per ripulirladi sigaretta, che troppo spesso i fumatori gettano a terra, pensando di non inquinare e di non sporcare. Un’iniziativa questa che vede questi, quasi tutti di Salerno, alcuni di Nocera e Cava de’?Tirreni, armati di guanti e bustine chinarsi per raccogliere ciò che altri hanno gettato per terra. “Lo facciamo volontariamente – spiega Ciccio?Ronca – senza chiedere mai nulla in cambio.?Siamo un gruppo di volontari, non legati a nessun gruppo politico.?Siamo autonomi al 100%, le ...