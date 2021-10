GF Vip, Nicola cacciato dal letto: la furia dei fan dopo il gesto di Alex Belli e Soleil (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tanti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno cominciato ad inveire contro il trattamento che Alex Belli e Soleil Sorge hanno riservato a Nicola Pisu, che nella notte è stato 'cacciato' dal letto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tanti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno cominciato ad inveire contro il trattamento cheSorge hanno riservato aPisu, che nella notte è stato '' dal...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan ha dubbi su Nicola Pisu: “Mi sembra strano…” - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi contro gli autori: “Non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire” Confidandosi co… - Rudebeesng : GF Vip: Katia Ricciarelli attacks Miriana Trevisan about the night she spent with Nicola Pisù - _sassyhunnie_ : RT @Tinkerb11911547: Manila amica di Sole:Osannata Discussione:Cancellata Nicola amico di Sole:Osannato Si allontana:Cancellato Lulù dis… - scemochileggeah : RT @Tinkerb11911547: Manila amica di Sole:Osannata Discussione:Cancellata Nicola amico di Sole:Osannato Si allontana:Cancellato Lulù dis… -