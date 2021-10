Gf Vip | Furiosa lite nella casa tra Raffaella Fico e Soleil Sorgè | i dettagli

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)sono le protagoniste dell’ultimo scontro avvenutodel Grande Fratello Vip, complice una sfida che la produzione ha lanciato ai concorrenti. La, infatti, avrebbe fatto un gesto pericoloso durante una corsa, che avrebbe potuto ferire fisicamente: tutta colpa di un bicchiere fuori posto. L’ex di Balotelli non si è lasciata sfuggire l’occasione ed ha iniziato ad inveire contro la sua coinquilina, che si è giustificata cercando di farle capire che non aveva agito con l’intenzione di crearle un danno.cerca di salvare il budget della spesa: vola un bicchiere Il Grande Fratello ha deciso di lanciare una nuova sfida divertente per i concorrenti della sesta ...

Dopo questa ennesima eccellente prova da drama queen direi che votare per eliminare Raffaella Fico dal GFsarebbe pura follia. Gli amanti del trash devono tenere l'influencer napoletana in casa ...... il programma in onda su Mediaset Infinity dal lunedì al venerdì prima del Grande Fratello. Tra ... Un inizio col botto che ha scatenato subito una lite. Gaia Zorzi infatti non ha perso ...Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è sicura: "Con Gianmaria Antinolfi è finita qua" In queste ultime ore Sophie Codegoni e Miriana Trevisan si sono ...Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e nel corso della giornata di oggi è scoppiata la lite tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. La showgirl napoletana non ha per niente gradito i ...