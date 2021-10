Femminicidio a Manduria: 75enne taglia la gola alla moglie e tenta il suicidio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Femminicidio a Manduria, uccide la compagna tagliandole la gola e tenta di togliersi la vita pare che tra i due fosse nata una furibonda lite in casa. Femminicidio a Manduria: Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che tra i due fosse nata una furibonda lite in casa. Autore dell’ennesimo Femminicidio un pensionato di 75 Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021), uccide la compagnandole ladi togliersi la vita pare che tra i due fosse nata una furibonda lite in casa.: Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che tra i due fosse nata una furibonda lite in casa. Autore dell’ennesimoun pensionato di 75

