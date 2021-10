Elodie volta pagina: chi è Davide Rossi, il suo (forse) nuovo flirt (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La presunta crisi tra Elodie e Marracash è reale: pare proprio che tra i due artisti non ci sia più nulla, sebbene non abbiano mai commentato in prima persona le voci di rottura. Ebbene, Elodie è stata vista a Milano in compagnia di un altro – Davide Rossi – che sembrerebbe essere il suo nuovo flirt. L’uomo è un ex modello e marketing manager di Armani. Chi l’ha definita una nuova “stagione dell’amore”, ma sarà davvero così? Elodie e Marracash hanno rotto? “La sua carriera vola, il suo cuore sanguina. Elodie non è affatto felice. Sta soffrendo e si vede”, questa frase era stata riportata da Umberto Brindani, che è il direttore del settimanale Oggi. Le parole ci avevano molto colpito, soprattutto perché, in effetti, per il momento la carriera ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La presunta crisi trae Marracash è reale: pare proprio che tra i due artisti non ci sia più nulla, sebbene non abbiano mai commentato in prima persona le voci di rottura. Ebbene,è stata vista a Milano in compagnia di un altro –– che sembrerebbe essere il suo. L’uomo è un ex modello e marketing manager di Armani. Chi l’ha definita una nuova “stagione dell’amore”, ma sarà davvero così?e Marracash hanno rotto? “La sua carriera vola, il suo cuore sanguina.non è affatto felice. Sta soffrendo e si vede”, questa frase era stata riportata da Umberto Brindani, che è il direttore del settimanale Oggi. Le parole ci avevano molto colpito, soprattutto perché, in effetti, per il momento la carriera ...

