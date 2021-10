Due giocatori preoccupano Allegri in vista della Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dybala e McKennie potrebbero saltare. la sfida di campionato contro la Roma. I due giocatori non hanno ancora recuperato la miglior condizione fisica e non è escluso che Allegri possa decidere di non convocarli La Juventus è pronta alla sfida dell’8^ giornata di campionato contro la Roma. Allegri dovrà fare i conti con le condizioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dybala e McKennie potrebbero saltare. la sfida di campionato contro la. I duenon hanno ancora recuperato la miglior condizione fisica e non è escluso chepossa decidere di non convocarli La Juventus è pronta alla sfida dell’8^ giornata di campionato contro ladovrà fare i conti con le condizioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

