Dora giù dal balcone a Potenza, in una foto l'ultimo bacio prima di morire (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dora Lagreca era completamente nuda quando è caduta dal quarto piano della palazzina di via Di Giura a Potenza. Antonio Capasso, il suo fidanzato indagato per istigazione al suicidio, ha... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Lagreca era completamente nuda quando è caduta dal quarto piano della palazzina di via Di Giura a. Antonio Capasso, il suo fidanzato indagato per istigazione al suicidio, ha...

Caso Dora Lagreca, le amiche parlano della 'relazione turbolenta' con il fidanzato. Il legale: 'È molto scosso' Questa mattin a, Storie Italiane ha raccolto le testimonianze di alcune delle più care amiche di Dora . "Si è gettata giù dopo una lite . Ho cercato di fermarla ma era troppo tardi" avrebbe riferito ...

