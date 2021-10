Advertising

: Raffaella Mennoia racconta in un libro i retroscena di Uomini e Donne . Giovedì 21 ottobre in tutte le librerie e negli store online il romanzo d'esordio dellautrice televisiva che da ...Il libro di Raffaella Mennoia si chiama, è in uscita il 21 ottobre ma è già disponibile in pre - order. Un romanzo di 224 pagine edito da Vallardi, sarà disponibile in versione ...Cupido Spostati: Raffaella Mennoia racconta in un libro i retroscena di Uomini e Donne. Giovedì 21 ottobre in tutte le librerie e negli store online il romanzo d’esordio ...Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 ottobre: come abbiamo raccontato in un altro articolo, oggi, lunedì 11 ottobre, il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda. Tuttavia possiamo da ...