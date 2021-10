Credit Suisse: problemi a catene di approvvigionamento globali vicini al picco (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – I problemi alle catene di approvvigionamento globali, esclusi quelli del settore energetico, si stanno avvicinando al loro picco. Lo sostiene una nuova ricerca di Credit Suisse, dove si evidenzia che i prezzi delle azioni delle società che stanno beneficiando del deficit delle catene di approvvigionamento stanno ora sotto-performando, “il che implica che il mercato sta scontando un picco di interruzione”. Secondo gli analisti della banca svizzera, in molti casi la catena di approvvigionamento impiegherà fino al 2023 per normalizzarsi, spostando quindi in avanti le precedenti stime di ritorno alla normalità. Il rapporto evidenzia, tuttavia, che ci sono alcuni problemi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ialledi, esclusi quelli del settore energetico, si stanno avvicinando al loro. Lo sostiene una nuova ricerca di, dove si evidenzia che i prezzi delle azioni delle società che stanno beneficiando del deficit delledistanno ora sotto-performando, “il che implica che il mercato sta scontando undi interruzione”. Secondo gli analisti della banca svizzera, in molti casi la catena diimpiegherà fino al 2023 per normalizzarsi, spostando quindi in avanti le precedenti stime di ritorno alla normalità. Il rapporto evidenzia, tuttavia, che ci sono alcuni...

TF: azione contro CS, proscioglimento annullato per attivista clima Il Tribunale federale (TF) ha annullato l'assoluzione di un attivista per il clima che aveva imbrattato un edificio del Credit Suisse con vernice rossa a Ginevra nell'ottobre 2018. Ritiene che il giovane non può invocare lo "stato di necessità putativo". Come nel caso degli attivisti per il clima che avevano giocato a ...

Credit Suisse rinuncia a commissioni per clienti colpiti da crollo fondi Greensill Credit Suisse, attualmente in crisi, sta passando all'offensiva sotto il nuovo presidente Antonio Horta-Osorio, fornendo servizi gratuiti per gli investitori dei fondi di finanziamento falliti legati ...

