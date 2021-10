Chi è Inder, il cantante eliminato da Amici 21 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai delusa e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo comportamento“. Comincia così la lettera scritta dalla coach di Amici Anna Pettinelli, nella quale ha annunciato al cantante Inder la decisione di non volerlo più nella sua squadra. E di sgomberare, dunque, il suo banco, “a meno che un altro docente non ti prenda nel suo team“. Sono stati in molti, sul web, a contestare la decisione della coach e a difendere il giovane cantante. In attesa di scoprire se Inder riuscirà o meno a tornare nella scuola, conosciamolo meglio. Vi raccomandiamo... Deborah Iurato, la vita e la musica 6 anni dopo la vittoria ad Amici 6 anni dopo la vittoria ad ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Caro, inutile dirti quanto mi hai delusa e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo comportamento“. Comincia così la lettera scritta dalla coach diAnna Pettinelli, nella quale ha annunciato alla decisione di non volerlo più nella sua squadra. E di sgomberare, dunque, il suo banco, “a meno che un altro docente non ti prenda nel suo team“. Sono stati in molti, sul web, a contestare la decisione della coach e a difendere il giovane. In attesa di scoprire seriuscirà o meno a tornare nella scuola, conosciamolo meglio. Vi raccomandiamo... Deborah Iurato, la vita e la musica 6 anni dopo la vittoria ad6 anni dopo la vittoria ad ...

Advertising

ROBADADONNE : Ecco chi è #inder il cantante eliminato dalla scuola di #Amici21 ?? - Valenti44731415 : RT @Fedewendy46: Se non fate uscire Falza rimettete dentro Inder, perché non esiste che questa sta dentro e lui fuori, chi sbaglia paga e… - xariam__ : io basita da chi voleva Inder ancora dentro, ma tutt appost? Per una volta che la giustizia fa il suo corso #Amici21 - Fedewendy46 : Se non fate uscire Falza rimettete dentro Inder, perché non esiste che questa sta dentro e lui fuori, chi sbaglia… - FraCata1712 : RT @le2comari: Per quanto Inder fosse simpatico e bravo a padroneggiare la sua scrittura, credo sia giusto che sia uscito per dare un’oppor… -