Basket, Champions League 2021-2022: Dinamo Sassari battuta in trasferta da Tenerife, seconda sconfitta consecutiva per i sardi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) seconda sconfitta in altrettante partite per la Dinamo Sassari nella Basketball Champions League. La squadra di coach Cavina esce infatti sconfitta dal confronto in terra spagnola contro Tenerife per 87-60, che complica il percorso europeo dei sardi. Servirà assolutamente una vittoria nel prossimo match contro gli ucraini del Prometey in programma mercoledì 27 ottobre al PalaSerradimigni (palla a due alle ore 20:30). seconda affermazione in altrettante uscite europee per la squadra di coach Vidorreta, dopo il successo nel debutto continentale proprio contro il Prometey (70-73). Apre le marcature l’ex Virtus Bologna Julius Gamble (2-0) dopo nemmeno 20 secondi dalla palla a due, a cui risponde ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021)in altrettante partite per lanellaball. La squadra di coach Cavina esce infattidal confronto in terra spagnola controper 87-60, che complica il percorso europeo dei. Servirà assolutamente una vittoria nel prossimo match contro gli ucraini del Prometey in programma mercoledì 27 ottobre al PalaSerradimigni (palla a due alle ore 20:30).affermazione in altrettante uscite europee per la squadra di coach Vidorreta, dopo il successo nel debutto continentale proprio contro il Prometey (70-73). Apre le marcature l’ex Virtus Bologna Julius Gamble (2-0) dopo nemmeno 20 secondi dalla palla a due, a cui risponde ...

Advertising

UnioneSarda : #Basket Champions: il Tenerife travolge la #Dinamo 87-60 - sportface2016 : #Basket #ChampionsLeague Altra sconfitta per #Sassari, ecco la cronaca e il tabellino del match - zazoomblog : LIVE – Tenerife-Sassari 59-35 basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Tenerife-Sassari #59-35… - zazoomblog : LIVE – Tenerife-Sassari 38-21 basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Tenerife-Sassari #38-21… - zazoomblog : LIVE Tenerife-Dinamo Sassari 49-25 Champions League basket in DIRETTA: disastro Sassari Tenerife vede il successo!… -