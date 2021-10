Ascolti tv 12 ottobre 2021 | Rai1 fa quasi il triplo dell’ennesima replica di Titanic

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)tv: la nuova serie con Neri Marcorè vince, masenza contendenti Ha debuttato ieri la nuova fiction dicon Neri Marcorè, Digitare il codice segreto, registrando il 20,16% di share media con 4,148 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 16,8% e 3,544 milioni con Morgane – Detective geniale. Seconda posizione per l’ennesimadel filmsu Canale5 con il 12,76% e 1,770 milioni d’italiani collegati, mentre sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 16,02% e 3,1 milioni con Luce dei tuoi occhi. Medaglia di bronzo per il film The Equalizer 2 su Rai2 con il 6,33% e 1,351 milioni di contatti. Martedì scorso il talent show Voglio essere un mago aveva fatto l’1,94% e 373 mila.tv altre reti Appena ...

12: auditel Digitare il codice segreto, Voglio essere un mago, Titanic, Le Iene Ecco cos'è andato in onda ieri (12) in televisione: su Rai1 per il ciclo Purché finisca bene il ...Questa sera in tv, 132021: la fiction Luce dei tuoi occhi sfida il film Tutta un'altra vita Sfida intra una fiction e un film stasera, mercoledì 13, per Canale5 e Rai1: nel dettaglio la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, fiction con ...Carlo Alfaro, Dirigente Medico di Pediatria presso gli Ospedali Riuniti Stabiesi (Na), ove è titolare di Incarico professionale di consulenza, ...Rai1, Digitare il codice segreto: 4.148.000 spettatori (share 20,16%) Canale 5, Titanic: 1.770.000 spettatori (share 12,76%) Rai2, The Equalizer 2: 1.351.000 spettatori (share 6,3 ...