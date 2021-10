Aleix Espargaro attacca Sofuoglu: 'Non ha cervello, stia lontano dal paddock' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A distanza di quasi due settimane, l'incidente di Austin nella gara di Moto3 continua a far discutere. La manovra di Deniz Oncu, reo di aver cambiato traiettoria in pieno rettilineo, innescando la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A distanza di quasi due settimane, l'incidente di Austin nella gara di Moto3 continua a far discutere. La manovra di Deniz Oncu, reo di aver cambiato traiettoria in pieno rettilineo, innescando la ...

Ultime Notizie dalla rete : Aleix Espargaro Aleix Espargaro attacca Sofuoglu: 'Non ha cervello, stia lontano dal paddock' Una presa di posizione che ha scatenato l'indignazione di Aleix Espargaro via social.

