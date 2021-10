Abbiamo davvero bisogno in Rai di Mauro Corona che commenta la copertina di Playboy? | VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sinceramente la domanda è sempre più incalzante: ma perché siamo condannati sulla Tv pubblica ad un’informazione di così basso livello, al punto da dover sentire Mauro Corona commentare una copertina di Playboy con un uomo? Corona a Cartabianca sulla copertina di Playboy con #coniglietto gay: “Non hanno messo uno normale ma un gay”. Questa è l’informazione del servizio pubblico Rai per cui ieri l’Ad Fuortes ha chiesto più soldi e addirittura la tassa su tutti i telefonini? Omofobia in prima serata. pic.twitter.com/YA0gaFs4jT — Michele Anzaldi (@Michele Anzaldi) October 13, 2021 Ieri nel corso della puntata di Carta Bianca, il noto intellettuale Mauro Corona ha commentato una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sinceramente la domanda è sempre più incalzante: ma perché siamo condannati sulla Tv pubblica ad un’informazione di così basso livello, al punto da dover sentirere unadicon un uomo?a Cartabianca sulladicon #coniglietto gay: “Non hanno messo uno normale ma un gay”. Questa è l’informazione del servizio pubblico Rai per cui ieri l’Ad Fuortes ha chiesto più soldi e addirittura la tassa su tutti i telefonini? Omofobia in prima serata. pic.twitter.com/YA0gaFs4jT — Michele Anzaldi (@Michele Anzaldi) October 13, 2021 Ieri nel corso della puntata di Carta Bianca, il noto intellettualehato una ...

