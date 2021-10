Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021)12 OTTOBREORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA APPIA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI DA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI E ANALOGA SITUAZIONE SU VIA CASILINA DA GIARDINETTI A FINOCCHIO IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLA FL7NAPOLI VIA FORMIA PER VERIFICHE TECNICHE SULLA LINEA TRA SESSA AURUNCA E FALCIANO CON ...