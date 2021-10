Uomini e Donne gossip, Andrea Nicole sceglierà Ciprian? Ecco le confessioni di Alessandro Verdolini (Di martedì 12 ottobre 2021) Il corteggiatore della tronista Andrea Nicole, Alessandro Verdolini, ha rilasciato una lunga intervista sul suo percorso ad Uomini e Donne, in cui ha svelato che secondo lui la preferenza della ragazza al momento ricade su Ciprian. Oltre a spiegare le ragioni di tale affermazione, Verdolini ha parlato anche delle emozioni provate con Nicole e ha reso noto il suo parere sul suo passato, in particolare sulla trasformazione da uomo a donna. Alessandro Verdolini folgorato da Andrea Nicole: “non ho avuto pregiudizi” Alessandro Verdolini è uno dei ragazzi da cui la tronista Andrea Nicole è stata ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 ottobre 2021) Il corteggiatore della tronista, ha rilasciato una lunga intervista sul suo percorso ad, in cui ha svelato che secondo lui la preferenza della ragazza al momento ricade su. Oltre a spiegare le ragioni di tale affermazione,ha parlato anche delle emozioni provate cone ha reso noto il suo parere sul suo passato, in particolare sulla trasformazione da uomo a donna.folgorato da: “non ho avuto pregiudizi”è uno dei ragazzi da cui la tronistaè stata ...

