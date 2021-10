Turris-Palermo | in vendita i biglietti per il settore ospiti | info e prezzi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turris Palermo

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Attraverso una nota ufficiale, l'Aia ha comunicato arbitro, i due assistenti e il quarto uomo per la partita tra, valida per la nona giornata del Girone C di Serie C. Il match si giocherà domenica 17 ottobre alle 14.30. LE DESIGNAZIONI Filippo Giaccaglia Jesi Marco Belsanti Bari Mattia Politi ...Nel dettaglio, per il matchdi domenica 17 ottobre (ore 14,30) è indetta la " Giornata corallina ": nell'occasione non saranno validi gli abbonamenti stagionali, ad eccezione di ...Una gara per agguantare il secondo posto quella tra Turris e Palermo, in programma Domenica prossima al Liguori di Torre del Greco.In casa Turris è stata indetta per domenica la "Giornata corallina": bambini gratis allo Stadio "Liguori" contro il Palermo ...