Si scontra contro auto mentre scorta team handbike. Muore vigile di 34 anni (Di martedì 12 ottobre 2021) Era in sella alla sua moto di servizio e stava scortando il team handbike creato da Zanardi, quando sabato, è stato travolto da un’auto. Le condizioni di Massimo Boscolo, agente della polizia locale di Padova di 34 anni, sono apparse subito gravi. L’agente è morto in ospedale per le gravi ferite riportate, due giorni dopo l’incidente. La moto sulla quale viaggiava è stata sequestrata insieme all’Opel Meriva che avrebbe provocato lo schiano. A bordo dell’auto un 67enne, ora indagato per omicidio stradale. Massimo Boscolo era il primo agente motociclista in servizio alla polizia locale di Padova. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di martedì 12 ottobre 2021) Era in sella alla sua moto di servizio e stavando ilcreato da Zanardi, quando sabato, è stato travolto da un’. Le condizioni di Massimo Boscolo, agente della polizia locale di Padova di 34, sono apparse subito gravi. L’agente è morto in ospedale per le gravi ferite riportate, due giorni dopo l’incidente. La moto sulla quale viaggiava è stata sequestrata insieme all’Opel Meriva che avrebbe provocato lo schiano. A bordo dell’un 67enne, ora indagato per omicidio stradale. Massimo Boscolo era il primo agente motociclista in servizio alla polizia locale di Padova. L'articolo proviene da Forze Armate News.

