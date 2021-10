Sapete chi è la moglie di Alvin? Lui è sicuramente bello ma lei è divina! (Di martedì 12 ottobre 2021) Se non avete mai visto la moglie di Alvin, al secolo Alberto Bonato, il conduttore televisivo più amato dal pubblico del reality l’Isola dei Famosi resterete a bocca aperta. Lui e la sua dolce metà si sono incontrati in un modo davvero singolare. Alvin-AltranotiziaLui è stato il volto di Verissimo, dell’Isola dei Famosi ed è la voce di R101. Lei è meno nota perché non lavora in televisione e ha un carattere riservato ma, se Alberto è bello, lei è letteralmente stupenda. Stiamo parlando di Kali Wilkes. Ecco chi è la dolce metà di Alvin. Chi è la bellissima moglie di Alvin Alvin e la sua metà, la affascinante donna di origine inglese che ha rubato il cuore al conduttore, stanno insieme da ben diciassette anni e hanno anche due ... Leggi su altranotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) Se non avete mai visto ladi, al secolo Alberto Bonato, il conduttore televisivo più amato dal pubblico del reality l’Isola dei Famosi resterete a bocca aperta. Lui e la sua dolce metà si sono incontrati in un modo davvero singolare.-AltranotiziaLui è stato il volto di Verissimo, dell’Isola dei Famosi ed è la voce di R101. Lei è meno nota perché non lavora in televisione e ha un carattere riservato ma, se Alberto è, lei è letteralmente stupenda. Stiamo parlando di Kali Wilkes. Ecco chi è la dolce metà di. Chi è la bellissimadie la sua metà, la affascinante donna di origine inglese che ha rubato il cuore al conduttore, stanno insieme da ben diciassette anni e hanno anche due ...

Advertising

decvlcomnia : sapete chi mi manca???? si sempre lui se oggi non si fa vivo giuro io - BeccaroEnrico : RT @horusarcadia: Rifaccio la domanda : CHI ha autorizzato il corteo ? (perchè se non lo sapete ogni corteo necessita di una autorizza… - lphaBlack : Ossignur NESSUNO OSI!? Ma lo sapete di chi è il palazzo dove ha sede FN? È della Fondazione AN di Ignazio LaMerda.… - RobertoArduini1 : RT @PanariellinaIda: Ragazzi ma lo sapete che vi seguo da mezzanotte fino alla 6 senza perdermi un secondo di questo gioiellino di programm… - PanariellinaIda : Ragazzi ma lo sapete che vi seguo da mezzanotte fino alla 6 senza perdermi un secondo di questo gioiellino di progr… -