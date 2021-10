Rsa e Covid, gli studi trentini: l’isolamento rende gli anziani più aggressivi. E induce le strutture a somministrare più antipsicotici (Di martedì 12 ottobre 2021) Come hanno vissuto negli ultimi 18 mesi gli anziani ospiti delle Rsa che sono sopravvissuti al Covid? Se lo sono chiesto in molti, in pochi hanno provato a misurarlo. Due esempi, differenti, vengono dal Trentino. Il progetto sperimentale condotto dal direttore alcune strutture, Livio Dal Bosco, in collaborazione con la psicologa e neuropsicologa Giulia Decarli nelle APSP Residenza Valle dei Laghi di Cavedine, APSP Opera Romani di Nomi e APSP Margherita Grazioli di Povo, ha provato a misurare l‘impatto psicologico della separazione prima e degli incontri schermati poi su ospiti e familiari, per passare a quanto successo con il ritorno in presenza la scorsa primavera. “Sappiamo che i vissuti d’ansia e le preoccupazioni percepiti reciprocamente dai familiari e dagli anziani si ripercuotono e amplificano negativamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Come hanno vissuto negli ultimi 18 mesi gliospiti delle Rsa che sono sopravvissuti al? Se lo sono chiesto in molti, in pochi hanno provato a misurarlo. Due esempi, differenti, vengono dal Trentino. Il progetto sperimentale condotto dal direttore alcune, Livio Dal Bosco, in collaborazione con la psicologa e neuropsicologa Giulia Decarli nelle APSP Residenza Valle dei Laghi di Cavedine, APSP Opera Romani di Nomi e APSP Margherita Grazioli di Povo, ha provato a misurare l‘impatto psicologico della separazione prima e degli incontri schermati poi su ospiti e familiari, per passare a quanto successo con il ritorno in presenza la scorsa primavera. “Sappiamo che i vissuti d’ansia e le preoccupazioni percepiti reciprocamente dai familiari e daglisi ripercuotono e amplificano negativamente ...

