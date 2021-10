Publiacqua | acquisito servizio idrico integrato Comune di Fiesole

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) -, il principale gestore deltoscano, sottoscrive un finanziamento, denominato 'Sustainability linked loan', per raggiungere obiettivi 'verdi', sostenere nuovi investimenti e acquisire ildeldi. Il finanziamento è del valore complessivo di 180 milioni di euro, con scadenza al 2024, ma sono stati previsti meccanismi che consentono di estenderlo sino al 2026, oltre la durata della concessione del. Il 'Sustainability linked loan' è stato strutturato da un qualificato pool di banche: Bnl Gruppo Bnp Paribas come Sustainability Coordinator, Mps Capital Services Banca per le Imprese, nel ruolo di Banca Agente, e Bbva ...

Che la collina sia franosa lo ha ripetuto dopo il crollo del Lungarno Torrigiani il 24 ... Per un toscano come me, il fascino di Firenze non sta soltanto nelle piazze e nelle vie ...
Il finanziamento ha come scadenza il 2024, ma sono stati previsti meccanismi che consentono di estenderlo sino al 2026 ...