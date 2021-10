Provenzano, Meloni e i fasci: l'inutilità del vocabolario (Di martedì 12 ottobre 2021) Le parole e il loro significato, se possibile. Con calma, se è (ancora) possibile. Ripartiamo dal testuale incriminato di Provenzano: “Giorgia Meloni aveva l’occasione di tagliare i ponti col mondo vicino al neo-fascismo, anche in Fdi, ma non lo ha fatto. Le parole usate sulla matrice (dei fatti di Roma, ndr) la pongono fuori dall’arco democratico e repubblicano”. Giudizio politico, anche piuttosto condivisibile, perché si può discutere, anche a lungo, sull’entità del “pericolo fascista”, probabilmente dilatato (anche per esigenze di ballottaggi) rispetto alla consistenza reale, si può proseguire scindendo le responsabilità di una minoranza eversiva (Forza Nuova) che è necessario colpire, dal vasto mondo della protesta di piazza del Popolo, che è necessario anche comprendere, si può anche discutere dell’utilità, anche ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Le parole e il loro significato, se possibile. Con calma, se è (ancora) possibile. Ripartiamo dal testuale incriminato di: “Giorgiaaveva l’occasione di tagliare i ponti col mondo vicino al neo-smo, anche in Fdi, ma non lo ha fatto. Le parole usate sulla matrice (dei fatti di Roma, ndr) la pongono fuori dall’arco democratico e repubblicano”. Giudizio politico, anche piuttosto condivisibile, perché si può discutere, anche a lungo, sull’entità del “pericolosta”, probabilmente dilatato (anche per esigenze di ballottaggi) rispetto alla consistenza reale, si può proseguire scindendo le responsabilità di una minoranza eversiva (Forza Nuova) che è necessario colpire, dal vasto mondo della protesta di piazza del Popolo, che è necessario anche comprendere, si può anche discutere dell’utilità, anche ...

